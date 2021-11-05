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Врач раскрыл диагноз госпитализированного президента Чехии Земана

Юлия Курганова

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Врач раскрыл диагноз госпитализированного президента Чехии Земана
Фото: youtube.com

Член медицинского консилиума Павел Пафко озвучил диагноз президента Чехии Милоша Земана, который попал в больницу в октябре.

— У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками, — рассказал он.

По словам медика, в желудок Земана введен зонд для кормления, сообщает РИА Новости.

Пафко добавил, что говорить о сроках выписки чешского лидера из Центрального военного госпиталя пока преждевременно — это может занять три-четыре недели.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в больницу в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

Сенат Чехии 18 октября призвал снять полномочия президента с Милоша Земана. 5 ноября глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что повода для лишения Земана полномочий нет.

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