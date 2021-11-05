Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мать напавших в ТиНАО на отца с ребенком братьев прокомментировала инцидент

Юлия Курганова

Происшествия
Мать напавших в ТиНАО на отца с ребенком братьев прокомментировала инцидент
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Мать напавших в Новой Москве на отца с ребенком братьев заявила журналистам, что ее дети никогда не принимали участия в конфликтах.

— Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались, — отметила женщина.

Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. Мать нападавших сказала, что «по нему видно, что он любитель выпить», передает РЕН ТВ.

Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО. Председатель поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в ТиНАО на более тяжкую статью.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

Читайте также:
матьвозбуждено делоТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте