Мать напавших в ТиНАО на отца с ребенком братьев прокомментировала инцидент

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Мать напавших в Новой Москве на отца с ребенком братьев заявила журналистам, что ее дети никогда не принимали участия в конфликтах.

— Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались, — отметила женщина.

Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. Мать нападавших сказала, что «по нему видно, что он любитель выпить», передает РЕН ТВ.

Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО. Председатель поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в ТиНАО на более тяжкую статью.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.