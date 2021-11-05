Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Около 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и девять отменены. А в аэропорту Внуково отменены два рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия с 9 ноября снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Австрия в свою очередь снимет ограничение на авиасообщение с Россией в ответ на аналогичный шаг Москвы.

Также с 9 ноября решено снять ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

Туроператоры очень позитивно отнеслись к решению оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции снять с 9 ноября ограничения на выполнение чартерных рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь у россиян появилось больше направлений для отдыха по привлекательным ценам. Такое мнение представители туристического бизнеса высказали в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».