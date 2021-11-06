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Два пруда благоустроили на проспекте Вернадского в столице

Дарья Чентаева

Город
Два пруда благоустроили на проспекте Вернадского в столице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Завершились работы по благоустройству двух из трех прудов каскада возле пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 6 ноября.

На водоемах общей площадью 0,13 гектара рабочие вычистили иловый осадок и углубили дно, полностью заменили железобетонные конструкции береговой полосы, заново сформировали чаши дна и уложили водоупорный слой из прочной и эластичной мембраны.

В восточной части каждого из прудов высадили камыш, ирис, сусак зонтичный и кубышку желтую. По словам специалистов, водная растительность предотвратит «цветение» воды, а также послужит укрытием для рыб и местом гнездования для водоплавающих птиц.

Третий пруд рабочие полностью осушили и уже на 40 процентов очистили от ила и грунта.

Специалисты планируют завершить основные работы до конца 2021 года.

Три пруда в квартале 32–33 в ЮЗАО расположены в живописной зоне внутри жилого микрорайона. Вместе они образуют каскад продолговатой формы, на берегах которого для комфорта горожан установлены скамейки для отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства территории у пруда «Марс». Глава города отметил, что у жителей Алтуфьевского района появилось хорошее место для прогулок и отдыха.

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