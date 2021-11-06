Московские врачи вылечили от коронавируса 5958 пациентов за сутки

Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

За последние сутки московские врачи вылечили от COVID-19 5958 пациентов. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба столицы.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции в Москве полностью выздоровели 1 630 606 человек.

За последние 24 часа в Москве выявили 6880 новых случаев COVID-19. За сутки были госпитализированы 1486 пациентов, еще 98 человек скончались. По состоянию на 6 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 723 жителя столицы, заключили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Совет ректоров Москвы порекомендовал вузам обучение в смешанном формате. Очно присутствовать на занятиях смогут студенты с иммунитетом от COVID-19 или отрицательным ПЦР-тестом.

5 ноября в России продлили программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19. Срок проведения розыгрыша денежных призов среди граждан, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, продлен до 31 декабря. Два дополнительных призовых тиража позволят вдвое увеличить количество обладателей 100 тысяч рублей за вакцинацию.

Еще две квартиры разыграли в рамках реализации акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» в среду, 3 ноября. В лотерее приняли участие те горожане, которые сделали прививку от коронавируса первым компонентом в период с 25 по 31 октября. В этот раз победителями стали Елена Викторовна и Илья Михайлович. Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24». Акция представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию.