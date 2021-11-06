Установлена личность сбившего на электросамокате пожилую женщину в Москве

Установлена личность человека, управлявшего личным электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре столицы. Им оказался 13-летний москвич.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В пятницу, 5 ноября, стало известно, что на Манежной площади 77-летнюю женщину на большой скорости сбил электросамокатчик. После этого он скрылся с места происшествия.
Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Пострадавшей оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытым переломом шейки левой плечевой кости.
По данному случаю сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности».
За семь месяцев текущего года в Москве зафиксировали 55 дорожных аварий с участием электросамокатов. Почти 80 процентов этих ДТП произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.
Автоэксперт рассказал, как снизить число аварий с участием самокатов. По его словам, самокаты, как и остальные средства индивидуальной мобильности (СИМ), являются полноценными видами транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры.