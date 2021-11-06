Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Установлена личность сбившего на электросамокате пожилую женщину в Москве

Дарья Чентаева

Происшествия
Установлена личность сбившего на электросамокате пожилую женщину в Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Установлена личность человека, управлявшего личным электросамокатом в момент наезда на 77-летнюю женщину в центре столицы. Им оказался 13-летний москвич.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что на Манежной площади 77-летнюю женщину на большой скорости сбил электросамокатчик. После этого он скрылся с места происшествия.

Видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве

Пострадавшей оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытым переломом шейки левой плечевой кости.

По данному случаю сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности».

За семь месяцев текущего года в Москве зафиксировали 55 дорожных аварий с участием электросамокатов. Почти 80 процентов этих ДТП произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Автоэксперт рассказал, как снизить число аварий с участием самокатов. По его словам, самокаты, как и остальные средства индивидуальной мобильности (СИМ), являются полноценными видами транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры.

Читайте также:
ДТПМоскваэлектросамокат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте