Сбившего на электросамокате женщину в Москве подростка доставили в полицию

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Полиция доставила в отделение подростка, который сбил на электросамокате пожилую женщину на Манежной площади. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в субботу, 6 ноября.

— Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 года рождения, управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей, — говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о привлечении их к административной ответственности, отмечает «МВД Медиа».

5 ноября на Манежной площади 77-летнюю женщину на большой скорости сбил электросамокатчик. После этого он скрылся с места происшествия.