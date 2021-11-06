Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сбившего на электросамокате женщину в Москве подростка доставили в полицию

Иван Юминов

Происшествия
Сбившего на электросамокате женщину в Москве подростка доставили в полицию
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Полиция доставила в отделение подростка, который сбил на электросамокате пожилую женщину на Манежной площади. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в субботу, 6 ноября.

— Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 года рождения, управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей, — говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о привлечении их к административной ответственности, отмечает «МВД Медиа».

5 ноября на Манежной площади 77-летнюю женщину на большой скорости сбил электросамокатчик. После этого он скрылся с места происшествия.

Пострадавшей оказали доврачебную помощь, а сотрудники ОМОНа вызвали ей бригаду скорой помощи. Женщину доставили в больницу с ушибами, ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытым переломом шейки левой плечевой кости.

По данному случаю сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности».

Читайте также:
МВДМоскваэлектросамокаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте