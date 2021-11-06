Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде до утра 7 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный ветер и дождь в отдельных районах ожидаются в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в субботу, 6 ноября.

— Сегодня с 21:00 и до 09:00 7 ноября в столице ожидается сильный ветер, местами порывы 13–18 метров в секунду. Временами дождь, в отдельных районах города может выпасть от двух до четырех миллиметров осадков, — говорится в сообщении.

Горожанам, как уточняется, стоит быть предельно внимательными на улице. Не стоит укрываться под деревьями в непогоду и парковать около них автомобили, отмечается в Telegram-канале комплекса.

4 ноября в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы, 5 ноября, из-за сильного ветра. Порывы ветра в грядущие дни будут достигать в городе 17 метров в секунду.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Также в столице в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

Кроме этого, он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов выше нуля. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до семи-девяти градусов тепла в субботу и до плюс трех-восьми градусов в воскресенье.