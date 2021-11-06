Движение на МКАД восстановлено после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На участке МКАД восстановлено движение после аварии с двумя автомобилями. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На внутренней стороне 81-го километра МКАД (перед Новодачным шоссе) автомобиль столкнулся с транспортным средством, стоящим в третьей полосе. Движение в сторону развязки с Дмитровским шоссе временно осуществлялось по двум полосам из пяти

6 ноября сообщалось, что на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе столкнулись три автомобиля. На месте работали оперативные службы города. Движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти.

5 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей на западе столицы. Авария случилась на улице Лобачевского около дома 92а. Столкнулись две машины марки Kia, а также Skoda и Opel. По словам собеседника «Вечерней Москвы», двух человек осмотрела бригада скорой помощи, оба отказались от госпитализации.