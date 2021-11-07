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Прокуратура проконтролирует проверку МВД конфликта в подмосковном Домодедове

Виктория Сикерина

Происшествия
Прокуратура проконтролирует проверку МВД конфликта в подмосковном Домодедове
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Подмосковная прокуратура проконтролирует проверку, организованную МВД, по факту конфликта в Домодедове. Об этом сообщили в воскресенье, 7 ноября, в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента с группой лиц в Домодедове. По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошел конфликт, — отметили в прокуратуре Московской области.

В настоящий момент сотрудники региональной полиции устанавливают личности участников конфликта. Они просматривают записи с видеокамер, которые засняли инцидент.

В ГУ МВД по Подмосковью подтвердили факт проверки по данному происшествию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

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