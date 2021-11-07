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Административное здание загорелось в столичном районе Южное Бутово

Виктория Сикерина

Происшествия
Административное здание загорелось в столичном районе Южное Бутово
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Чечёрский проезд Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании в Чечерском проезде на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в воскресенье, 7 ноября.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило днем 7 ноября, после чего на место происшествия выехал отряд спасателей Московского авиацентра.

— Нам поручили провести тактическую вентиляцию и разведку на месте происшествия, найти возможных пострадавших, — заявил старший дежурной смены, спасатель Александр Резчиков.

В результате специалистам удалось ликвидировать огонь. Информации о получивших травмы не поступало, говорится в сообщении ведомства.

Административное здание загорелось в столичном районе Южное БутовоФото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Похожий инцидент случился в конце октября в Москве. Тогда пожар в доме № 30 на 1-й Тверской-Ямской улице произошел утром 25 октября. По словам источника «Вечерней Москвы», из окна второго этажа здания исходил дым. Людей из здания эвакуировали.

Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания. Пожар ликвидировали. Его площадь составила 100 квадратных метров.

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