Мурманская область расширяет систему QR-кодов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Мурманской области расширяют систему QR-кодов. Теперь они распространяются на работу торговых центров (ТЦ), салонов красоты, саун и бань. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил губернатор региона Андрей Чибис.

— С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, работу торговых и торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что система, ранее введенная для посещения спортивных и культурно-развлекательных учреждений, доказала свою эффективность. Она не носит запретительный характер, а позволяет постепенно вернуться к нормальной жизни тем людям, которые ответственно относятся к своему здоровью.

После введения QR-кодов в Мурманской области вакцинация населения выросла в два раза. Обоими компонентами вакцины в регионе привились уже 58 процентов населения. Еще 7,6 процента переболели коронавирусом менее полугода назад.

До этого власти Красноярского края приняли решение продлить действие QR-кодов, изначально введенных на срок с 30 октября по 7 ноября для посещения торгово-развлекательных центров и массовых мероприятий, до улучшения эпидемиологической ситуации. Также в Красноярском крае введен запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.