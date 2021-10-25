Еще три российских региона введут систему QR-кодов

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Мурманская область, Калмыкия и Хабаровский край вслед за еще несколькими регионами вводят на своей территории систему QR-кодов, свидетельствующих о проведенной вакцинации или перенесенном коронавирусе. В Мурманской области она вступит в силу с 30 октября, в Хабаровском крае — с 1 ноября, а в Калмыкии — с 1 декабря.

— Мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом, — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Калмыкии без кода нельзя будет посетить свадьбы, объекты культуры, заведения общественного питания, спортивные и фитнес-залы, салоны красоты, а также прочие заведения, оказывающие услуги. Также не будет доступа в непродовольственные магазины площадью более 100 квадратных метров, кроме аптек и автомобильных заправок.

Кроме того, в регионе с 23 октября по 7 ноября объявлены дополнительные каникулы для школьников, передает РИА Новости.

Дополнительный отдых ожидает и школьников Хабаровского края. В учебный график внесут изменения в образовательных программах. Дети там будут отдыхать с 1 по 7 ноября.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Кроме того, посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

Режим QR-кодов в Забайкальском крае введут с 25 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Северная Осетия с 26 октября вводит систему QR-кодов для доступа в некоторые общественные заведения. С этого же периода по 7 ноября вводится и режим нерабочих дней.

Систему QR-кодов и ряд других ограничений вводят в Камчатском крае с 30 октября. Например, в регионе будут отстранены от работы непривитые чиновники, пожилых людей переведут на удаленную работу, а для школьников установят каникулы. Без сопровождения родителей дети до 14 лет не смогут посетить торговые центры.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.