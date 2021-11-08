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Состояние пострадавших при выбросе метана шахтеров в Казахстане улучшается

Михаил Алимов

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Состояние пострадавших при выбросе метана шахтеров в Казахстане улучшается
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Состояние двоих пострадавших при утечке метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области Казахстана улучшилось. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

— На сегодня состояние пациентов ближе к средней степени тяжести, в динамике с улучшением на фоне проводимого лечения. Пациенты чувствуют себя гораздо лучше. Сегодня они были переведены в отделение токсикологии для дальнейшего лечения, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил комиссии под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По факту утечки газа возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц».

Накануне в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в Казахстане погибли шесть шахтеров в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области. Всего в шахте находились 64 работника, из них 56 удалось самостоятельно подняться наверх. Двоих с острым отравлением метаном и угарным газом в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

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