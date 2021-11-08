Появились подробности ДТП с ребенком в подмосковном поселке Дрожжино

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе, 8 Карта всех событий

За рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе в подмосковном поселке Дрожжино, находился 16-летний подросток. Об это в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, в настоящее время пострадавшему ребенку оказывается медпомощь. Прокуратура начала проверку в связи с происшествием.

— По факту инцидента организована прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку, — заключила Григорьева.

Утром 8 ноября в подмосковном поселке Дрожжино произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка, когда он переходил дорогу. Пострадавшего госпитализировали. По данным МВД, водитель с места происшествия не скрывался.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.