Врач объяснил, как коронавирус провоцирует развитие сахарного диабета

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Кандидат медицинских наук, врач — кардиолог-эндокринолог Алексей Жито рассказал, как коронавирус может сказаться на уровне сахара в крови.

Эксперт объяснил, что, согласно данным американских исследований, коронавирус может воздействовать на ткани поджелудочной железы и оказывать влияние на клетки, которые продуцируют гормон, необходимый для регуляции уровня глюкозы в крови. Об этом свидетельствуют различные исследования.

— Среди переболевших коронавирусной инфекцией растет число пациентов с приобретенным сахарным диабетом. После перенесенного коронавируса нужно отслеживать уровень сахара в крови. Также важна профилактика: дозированная физическая нагрузка, диета. И, конечно, защита от коронавируса, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов назвал факторы, которые повышают риск госпитализации при COVID-19. В их числе оказался сахарный диабет первого и второго типов.