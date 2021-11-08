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Песков отреагировал на выдачу чиновникам субсидий на покупку жилья

Иван Юминов

Экономика
Песков отреагировал на выдачу чиновникам субсидий на покупку жилья
Фото: Администрация президента РФ

Программой поддержки государства для покупки жилья смогут воспользоваться те чиновники, которые не имеют достаточно финансовых средств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 8 ноября.

— Не все чиновники обладают крупными финансовыми средствами. Есть те, кто обладает, но они не могут пользоваться такими программами поддержками, — рассказал представитель Кремля.

Помощь, по его словам, получат только те чиновники, которые не имеют иной возможности приобрести жилье, отмечают «Известия».

8 ноября Песков рассказал, что эффект от введения нерабочих дней в России будет заметен через неделю. По его словам, делать выводы о текущей ситуации пока рано.

В этот же день сообщалось, что режим нерабочих дней в некоторых регионах России был продлен. Такое решение приняли главы этих субъектов, исходя из ситуации с COVID-19 в своем регионе. К таким регионам относятся Новгородская, Курская, Томская, Челябинская и Смоленская области.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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