Польша заявила о попытках нелегальных мигрантов пересечь границу

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Нелегальные мигранты попытались перейти польско-белорусскую границу. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в понедельник, 8 ноября.

— Часть из них уже пробовала пересечь границу, — рассказал чиновник.

Мюллер уточнил, что пограничной страже удалось их сдержать, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / RT на русском

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.