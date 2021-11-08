Дептранс предупредил столичных автомобилистов о гололеде и мокром снеге

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, понижение температуры воздуха и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве московским автомобилистам порекомендовали аккуратно вести себя за рулем и быть внимательными.

— Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, — говорится в сообщении департамента.

До этого в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности предупредили горожан, что в такую погоду необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах города, обходить стороной высокие и шаткие конструкции и деревья. Лучшее укрытие от непогоды — подземные переходы, метрополитен и здания.

Также в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда, который покроет улицы города. Отмечается, что период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 9 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.