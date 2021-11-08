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«Позор на весь мир»: в США высказались о Байдене после саммита COP26

Иван Юминов

Политика
«Позор на весь мир»: в США высказались о Байдене после саммита COP26
Фото: whitehouse

Поведение президента США Джо Байдена на конференции о климате COP26 в Глазго было «позором» на весь мир. Об этом заявил американский журналист Джон Кардилло в понедельник, 8 ноября.

— Это позор на весь мир, — рассказал он.

Президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина должны были развеселить колкости Байдена, отметил Кардилло в Twitter.

3 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская политика по климату хаотична и бессистемна. Москве, по ее словам, странно слышать критику от Вашингтона с учетом его несистемной и хаотичной политики в данном направлении.

США сперва настаивали на заключении Парижского соглашения, а затем вышли из него, напомнила она. Россия, как уточнила представитель ведомства, уже презентовала стратегию низкоуглеродного развития.

3 ноября Байден заявил, что отказ Путина и Си Цзиньпина от очного присутствия на саммите G20 и конференции COP26 является большой ошибкой с их стороны. По его словам, весь мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он представляет для него.

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