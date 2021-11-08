Австрия обвинила Белоруссию в использовании нелегальной миграции

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Белоруссия использует нелегальную миграцию в собственных интересах, что является недопустимым. Об этом заявили в МИД Австрии в понедельник, 8 ноября.

— Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Белоруссией, — говорится в сообщении.

Использование Минском нелегальной миграции совершенно недопустимо, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Австрия, как уточняется, выступает за единую и четкую позицию Европейского союза против такого подхода, отмечает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

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Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.