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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове отменили пять рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и восемь отменены. А в аэропорту Внуково отменены шесть рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Полиция задержала пьяного дебошира в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел 7 ноября на борту самолета, который следовал по маршруту Стокгольм — Москва.

Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку.

Похожая ситуация произошла в конце сентября. Тогда сотрудники полиции задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва — Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку.

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