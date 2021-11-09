Байден заявил, что выполнил обещание Путину ловить хакеров по всему миру
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что выполнил данное своему российскому коллеге Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру.
— Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня, — сказано в заявлении главы Белого дома.
Документ опубликовали в понедельник, 8 ноября, после того, как стало известно, что в США предъявили обвинения в кибермошенничестве россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому.
— Мы используем всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам, чтобы укрепить защиту в нашей стране, бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа, и используем международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели, — заявил президент США.
Байден добавил, что его администрация продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и интересы страны от киберугроз.
Полянина и Васинского в США подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина США, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Обоих внесли в санкционный список.
Полянину предъявили обвинения в «кибератаках с целью вымогательства». По мнению американской юстиции, он получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать. Россиянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может проживать в Барнауле.
Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в Соединенные Штаты. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.
Госдеп предложил десять миллионов долларов за данные о хакерах из REvil. Награду до пяти миллионов долларов можно получить за информацию, которая приведет к аресту или осуждению любого, кто пытается принять участие в кибервымогательстве с помощью Sodinokibi.