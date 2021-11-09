Байден заявил, что выполнил обещание Путину ловить хакеров по всему миру

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что выполнил данное своему российскому коллеге Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру.

— Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня, — сказано в заявлении главы Белого дома.

Документ опубликовали в понедельник, 8 ноября, после того, как стало известно, что в США предъявили обвинения в кибермошенничестве россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому.

— Мы используем всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам, чтобы укрепить защиту в нашей стране, бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа, и используем международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели, — заявил президент США.

Байден добавил, что его администрация продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и интересы страны от киберугроз.

Полянина и Васинского в США подозревают в причастности к хакерской группировке, которая занималась кибервымогательствами и получила от своих жертв более 200 миллионов долларов в криптовалютах. По утверждению Минфина США, участники группы использовали программное обеспечение Sodinokibi/REvil, которое проникло примерно на 175 тысяч компьютеров по всему миру. Обоих внесли в санкционный список.

Полянину предъявили обвинения в «кибератаках с целью вымогательства». По мнению американской юстиции, он получил в общей сложности 13 миллионов долларов от своих жертв, из которых более шести миллионов удалось конфисковать. Россиянину 28 лет, как указано в ориентировке ФБР, он может проживать в Барнауле.

Васинского подозревают в июльской кибератаке на IT-фирму Kaseya и еще девять американских компаний. Украинцу 22 года, его уже задержали в Польше и планируют депортировать в Соединенные Штаты. Молодому человеку предъявили обвинения по 11 пунктам, в том числе за сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также за умышленное повреждение компьютеров.

Госдеп предложил десять миллионов долларов за данные о хакерах из REvil. Награду до пяти миллионов долларов можно получить за информацию, которая приведет к аресту или осуждению любого, кто пытается принять участие в кибервымогательстве с помощью Sodinokibi.