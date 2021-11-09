Экипаж тонущего судна в Приморье эвакуировали в полном составе на вертолете

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Экипаж севшего на мель в Приморье корабля в составе 14 человек эвакуировали спасатели на вертолете. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

В настоящий момент сотрудники местного МЧС завершили проведение спасательной операции, пишет РИА Новости.

О происшествии стало известно утром 9 ноября. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель. Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, а ширина — 19 метров.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель в акватории Приморья из-за урагана. Разлива нефти на месте происшествия нет, люди находятся в безопасности. Также на помощь контейнеровозу отправили спасателя «Лазурит» из Владивостока.

Позже директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский заявил, что вертолет со спасателями на борту вылетел для эвакуации экипажа севшего на мель в Приморье морского судна.

Спустя время сообщалось, что спасатели МЧС России эвакуировали на борт вертолета девять членов экипажа севшего на мель в Приморье корабля.

После доставки спасенных людей на берег Ми-8 вернулся к месту крушения за остальными членами экипажа морского судна.