Иммунолог объяснил, почему у больных коронавирусом могут быть отрицательные тесты

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Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему тесты на коронавирус не всегда показывают наличие вируса у пациента, у которого наблюдаются симптомы этой инфекции.

По его словам, есть периоды, когда забор материала из слизистой может не показать наличие инфекции. Специалисты отмечают, что вероятность обнаружения коронавируса при тестировании снижается на 4-5 день болезни, когда из организма выделяется меньше частиц инфекции.

Кроме того, многое зависит от иммунной системы человека.

—Есть пациенты, у которых не очень сильно выраженная инфекция, но они становятся сильными распространителями. А есть пациенты, которые поступают в тяжелом состоянии, а сам вирус практически не выделяется, — отметил он в комментарии Nation News.

Как отметил специалист, вирус может быть на других органах или сам анализ взят и проведен неправильно. Даже при отрицательном тесте нужно изучать клиническую картину в целом, добавил иммунолог.

До этого иммунолог Крючков объяснил, на что смотреть в анализе на антитела. По словам специалиста, если вы вакцинировались и хотите проверить свой уровень защищенности от вируса — не нужно оценивать количество антител к N-антигену. Крючков подчеркивает, что в данном случае важно обратить внимание на S-, S1- или RBD-антигены.