«Про ад вспомнил»: Захарова оценила предложение Порошенко ввести санкции против Лукашенко

Фото: МИД РФ

Бывший лидер Украины Петр Порошенко предложил ввести новый пакет санкций в отношении действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границах Польши и Литвы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на данное заявление во вторник, 9 ноября.

Ранее Порошенко призвал мировое сообщество «наказать причастных к миграционному конфликту и не допустить гуманитарной трагедии». В частности, он выделил важность введения «адских санкций» в отношении Лукашенко и назвал это наименьшим наказанием в данной ситуации.

— Это смеет говорить деятель, под чьим «президентством» Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил, — написала Мария Захарова в личном блоге в Telegram.

Миграционный конфликт на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе перевели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска Кузница. Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте Кузница.