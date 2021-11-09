Полиция задержала депутата областной Думы Саратова от КПРФ

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Полицейские задержали Николая Бондаренко, который является депутатом областной Думы Саратова от фракции КПРФ. Об этом сообщил сам депутат во вторник, 9 ноября.

— Меня задержали около здания саратовской областной думы несколько сотрудников полиции, причина — якобы совершение некого правонарушения два месяца назад, — заявил депутат.

В настоящий момент подробной информации от правоохранительных органов по данному факту не поступило, передает ТАСС.

Еще один инцидент с возможным участием другого депутата КПРФ произошел в конце октября под Саратовом. В ночь с 28 на 29 октября, по данным МВД, в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин, и еще одного мужчину. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре после это МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. В тот же день дело передали СК.