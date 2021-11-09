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Пропавших в Пермском крае школьников нашли

Илья Ашуров

Происшествия
Пропавших в Пермском крае школьников нашли
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Двух школьников, которые без вести пропали 7 ноября в городе Верещагино, нашли в Перми. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что поиски школьников велись круглосуточно. Помимо правоохранителей и спасателей, в них принимали участие волонтеры.

— Ребята были найдены на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось о пропаже двух мальчиков 10 и 13 лет в Пермском крае. Они без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино. Поиском детей занимаются правоохранительные органы. Прокуратура взяла на контроль ход проведения мероприятий.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что в Москве пропал взрослый сын Хамзата Хасбулатова, который руководил первым открытым в России рестораном McDonald's. По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратилась мать 39-летнего Тимура Хасбулатова. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома после ссоры с супругой в конце сентября. С тех пор связь с Тимуром потеряна, домой он так и не вернулся.

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