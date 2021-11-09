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Школа со спортивным уклоном открылась в поселении Сосенском

Евгений Белоусов

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Школа со спортивным уклоном открылась в поселении Сосенском
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Москва-98», рассчитанная на 1125 учеников, открылась в поселении Сосенском. Она вошла в состав жилого комплекса. Об этом 9 ноября сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что застройщик возвел школу на собственные средства и передал ее городу, инвестором на строительство школы было направлено около 1,5 миллиарда рублей.

Начальные классы уже начали обучение в школе, с 29 ноября занятия начнутся для учеников 5–11-х классов. Отмечается, что посещение объекта разрешено не только жителям жилого комплекса, но и всего района.

Основными направлениями в спортивной программе школы будут художественная гимнастика, синхронное плавание, вольная борьба, баскетбол и волейбол. А среди дополнительных дисциплин — футбол, самбо, дзюдо, карате и тхэквондо.

9–11-е классы будут профильными — медицинскими, инженерными, социально-экономическими. Также в совместной программе обучения примут участие ведущие вузы страны, такие как Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики — Российский технологический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Московский государственный институт международных отношений.

Предусматривается также сотрудничество с гимназиями Австрии и Германии, чтобы обеспечить ученикам углубленное изучение иностранных языков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, школа оборудована читальным залом и медиатекой, актовым залом на 324 места, а также гимнастическим и спортивным залами с трибуной на 600 мест и двумя бассейнами. На территории школы обустроено футбольное поле, волейбольно-баскетбольные площадки, ледовый каток и беговая дорожка длиной 600 метров, трансформирующаяся зимой в лыжню.

7 ноября сообщалось, что в районе Северное Медведково закончилось благоустройство территории стадиона «Юность», который находится между корпусами школы № 1506 и дворами домов на улице Грекова.

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