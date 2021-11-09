Первое судебное заседание по делу Саакашвили назначили на 10 ноября

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Первое судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили назначили на 10 ноября. Об этом сообщил представитель местного суда во вторник, 9 ноября.

Заседание пройдет в 12:00 по московскому времени.

— Судья Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13:00 (12:00 мск), — цитирует представителя суда РИА Новости.

В октябре этого года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.

После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией. Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».

Во вторник, 8 ноября, стало известно, что Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, перевели в Глданскую тюремную больницу.