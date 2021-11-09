Первое судебное заседание по делу Саакашвили назначили на 10 ноября
Первое судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили назначили на 10 ноября. Об этом сообщил представитель местного суда во вторник, 9 ноября.
Заседание пройдет в 12:00 по московскому времени.
— Судья Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13:00 (12:00 мск), — цитирует представителя суда РИА Новости.
В октябре этого года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме.
После своего задержания он объявил голодовку. 30 октября председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка экс-президента является имитацией. Как утверждает политик, Саакашвили употребляет по три литра лимонада ежедневно. Над Саакашвили, по его словам, из-за этого «смеется вся тюрьма».
Во вторник, 8 ноября, стало известно, что Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, перевели в Глданскую тюремную больницу.