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«Наглость ее мне нравится»: Собчак высказалась о блогерше Блиновской

Лала Манушакян

Общество
«Наглость ее мне нравится»: Собчак высказалась о блогерше Блиновской
Фото: Instagram/elena_blinovskaya

Телеведущая Ксения Собчак похвалила блогера Елену Блиновскую за ее идею отпраздновать 40-летие масштабно. Она считает, что Блиновская — талантливый коуч, помогающий реализовываться людям и исполнять их мечты.

Среди знакомых звезд журналистики нашлись те, которым пошел на пользу марафон молодой блогерши.

— Любой большой успех заслуживает уважения. Ничего никогда не бывает просто так. Главное, чтобы Елена не перешла грань, связанную со здоровьем. Хочешь пустить шарик в небо — никому плохо не станет (люди, покупающие курс, пишут желания на воздушных шариках), — признается телеведущая.

Недавно у Елены Блиновской состоялся праздник в честь своего юбилея, на который она потратила 119 миллионов рублей. Среди знаменитостей можно было заметить Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и беременную Нюшу. Иван Ургант и Ксения Собчак предстали на вечеринке в качестве ведущих.

— Такой день рождения, как у Блиновской, позволить в 40 лет не могу. Масштаб восхищает! Мы относимся иронично к подобным курсам, но с другой стороны — человек сумел с нуля заработать огромное состояние, создал свой бизнес... Наглость ее мне нравится. Она суперинтересный персонаж, — рассказывает журналистика в эфире Первого канала.

Телеведущая добавила, что бизнесвумен любит трудиться и высоко оценивает себя и свой труд, но это не мешает быть ей доброй и умной.

Ранее Ксения Собчак опубликовала видео с подарками, которые она получила на свой юбилей.

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