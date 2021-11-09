Легковушка перевернулась в результате ДТП на Аминьевском шоссе

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в районе владения 1 на Аминьевском шоссе. В результате аварии один из них опрокинулся на крышу. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение ограничено до двух полос в сторону Мичуринского проспекта. Дорожная ситуация в районе аварии осложнена, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

ДТП с пятью машинами произошло днем 9 ноября в районе дома 21/2 на улице Земляной Вал. Из-за аварии движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти, по внутренней стороне — по трем.

Позже пресс-служба Дептранса опубликовала видео с моментом аварии. На нем видно, как легковушка выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию, и врезается в стоящий в пробке автомобиль. Это провоцирует дальнейшую цепочку столкновений.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.