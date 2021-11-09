Уголовное дело возбудили после ДТП с ребенком в подмосковном поселке Дрожжино

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в подмосковном поселке Дрожжино, в котором пострадал 12-летний ребенок. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В отношении водителя, совершившего в поселке Дрожжино ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — заключила Петрова.

Утром 8 ноября в поселке Дрожжино произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Инцидент произошел в районе дома 8 на Новом шоссе. Автомобиль Volkswagen сбил ребенка, когда тот переходил дорогу. Пострадавшего госпитализировали.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что за рулем автомобиля Volkswagen находился 16-летний подросток. В настоящее время пострадавшему ребенку оказывается медпомощь. Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.

ДТП с пятью машинами произошло днем 9 ноября в районе дома 21/2 на улице Земляной Вал. Из-за аварии движение на внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти, на внутренней стороне — по трем.

Позже пресс-служба дептранса опубликовала видео с моментом аварии. На нем видно, как легковушка выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию, и врезается в стоящий в пробке автомобиль. Это провоцирует дальнейшую цепочку столкновений.