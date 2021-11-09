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Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено

Дарья Чентаева

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Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено
Фото: Вечерняя Москва

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено и будет введено в график ориентировочно в течение 10–15 минут. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Через некоторое время поступила информация, что движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком.

Во вторник, 9 ноября, сообщалось, что на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения — для проверки поезда.

Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановленоФото: Вечерняя Москва

Позднее сообщили, что на Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской». Это было необходимо для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

9 ноября пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что в столичном метро появился новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Внутри яркого состава есть интересные факты о Дальневосточном регионе. В вагонах горожане смогут узнать о проектах развития региона, возможностях учебы и работы, а также о самых экзотических туристических местах. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать на Арбатско-Покровской линии.

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