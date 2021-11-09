Синоптик сообщила, что 10 ноября станет самым холодным днем в Москве на неделе

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В Москве и Подмосковье среда, 10 ноября, станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра днем опустятся до нуля градусов в столице, по области — до минус трех градусов. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— Среда будет самыми холодными сутками на неделе. В Москве ночью прогнозируется минус три-пять градусов, по области — три-восемь градусов мороза, а днем в столице — около нуля градусов, в Подмосковье ожидается минус три-плюс два градуса, — рассказала она.

Синоптик добавила, что осадков в этот день не ожидается, так как на столичную погоду будет влиять антициклон.

По данным Гидрометцентра, в четверг температура повысится в московском регионе до плюс двух-четырех градусов днем. Такой же температурный фон ожидается в пятницу, сообщает ТАСС.

Москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Температура воздуха в Москве опустится ниже нуля в среду, 10 ноября, однако на следующий день столбики термометров снова покажут плюсовые отметки.

Из-за показателей температуры 10 ноября может стать днем «фальстарта зимы».