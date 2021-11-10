Метеоролог сообщила, когда в Москве образуется устойчивый снежный покров

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В столице на текущей неделе прогнозируются осадки, но их будет мало, а среднесуточная температура будет положительной, что не даст сформироваться устойчивому снежному покрову. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически, — рассказала она.

Синоптик отметила, что в Москве снежный покров начинает формироваться в среднем в конце ноября, передает ТАСС.

По словам Макаровой, есть вероятность, что в воскресенье и понедельник, 14 и 15 ноября, начнется формирование временного снежного покрова в Подмосковье.

Москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Температура воздуха в столице опустится ниже нуля в среду, 10 ноября, однако на следующий день столбики термометров снова покажут плюсовые отметки.

Из-за показателей температуры 10 ноября может стать днем «фальстарта зимы».