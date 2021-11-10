Смертность среди пациентов с COVID-19 резко выросла в Европе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе резко увеличилась смертность пациентов с коронавирусом — на 10 процентов за неделю с 1 по 7 ноября.

Отмечается, что Европа оказалась единственным из шести регионов, в котором наблюдается рост количества летальных исходов. По итогам первых семи дней ноября на европейские страны приходится 55 процентов смертей (26 726 умерших человек).

Также в регионе выросла заболеваемость COVID-19. Там выявили 1 949 419 новых случаев болезни, что составляет 63 процента от общемирового числа заболевших. Помимо Европы, заболеваемость увеличилась только в Африке.

По данным ВОЗ, большинство заболевших европейцев заражены «дельта»-штаммом коронавируса. В последнее время этот вариант фиксировался в 99,6 процента случаев. Он стал доминировать в большинстве стран над другими вариантами, передает ТАСС.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов. При этом с момента начала пандемии по всему миру скончались от заболевания 5 052 148 человек.