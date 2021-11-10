СМИ раскрыли сроки и темы новой встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале 2022 года. При этом до конца текущего года возможен разговор в формате видеоконференции. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между РФ и США.

Повестка запланирована обширная. В частности, лидеры двух государств собираются обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве, которая проходила в июне.

Отмечается, что по ряду направлений, например кибербезопасности и стратегической стабильности, переговоры идут неплохо, но в целом ситуация неоднозначная. Так, Москва и Вашингтон еще не договорились об обмене заключенными. Также сложная обстановка в дипломатической сфере, передает газета.

Детали встреч еще не согласованы, поэтому Кремль и Белый дом не комментируют возможные переговоры Путина и Байдена, уточняется в материале.

Белый дом оценил перспективы новой встречи Путина и Байдена. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 8 ноября, сообщила, что США не имеют информации о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.