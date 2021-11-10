Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на 10 ноября в Москве была зафиксирована температура минус 2,8 градуса, сообщает метеобюро Москвы. Данные были получены с метеостанции на ВДНХ.

По словам представителя метеобюро, предыдущий минимум был зафиксирован 25 октября, тогда температура опустилась до минус 2,7 градуса.

А самым холодным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда температура достигла минус 18,4 градуса, передает «Интерфакс».

Синоптики обещают, что днем в среду столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–плюс один градус. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

До этого москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Из-за показателей температуры среда может стать днем «фальстарта зимы».

С 9 по 11 ноября в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда.

Читайте также:
Погода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте