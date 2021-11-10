Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В ночь на 10 ноября в Москве была зафиксирована температура минус 2,8 градуса, сообщает метеобюро Москвы. Данные были получены с метеостанции на ВДНХ.

По словам представителя метеобюро, предыдущий минимум был зафиксирован 25 октября, тогда температура опустилась до минус 2,7 градуса.

А самым холодным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда температура достигла минус 18,4 градуса, передает «Интерфакс».

Синоптики обещают, что днем в среду столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–плюс один градус. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

До этого москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Из-за показателей температуры среда может стать днем «фальстарта зимы».

С 9 по 11 ноября в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда.