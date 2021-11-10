Составлен список точек в столичном транспорте, где можно сделать экспресс-тест на COVID-19

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Россия, Москва, метро Тверская Карта всех событий

Дептранс совместно с департаментом здравоохранения открыл 12 мест, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В сообщении отмечается, что тест занимает всего 15 минут, а сделать его можно ежедневно с девяти утра до девяти вечера. Всего было открыто 12 точек экспресс-тестирования, среди них пять точек на станциях метро «Тверская/Пушкинская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская» и «Третьяковская».

Также семь точек на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ): «Площадь Гагарина», «Лужники», «Зорге», «Локомотив», «Измайлово», «Нижегородская», и «Панфиловская».

— Мэр Москвы неоднократно отмечал, как важно создать условия для безопасных поездок на городском транспорте. Точки бесплатного экспресс-тестирования — еще один шаг для защиты пассажиров и наш общий вклад в борьбу с распространением вируса. Возможность быстро и легко сдать тест прямо в дороге сделала услугу популярной у пассажиров, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

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9 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемическая ситуация в городе улучшилась за последнюю неделю. Он также отметил, что количество пневмоний снизилось на 18 процентов.

Глава города также рассказал о темпах вакцинации в Москве.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.