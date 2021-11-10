Путин по телефону обсудил с Меркель ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском, — говорится на сайте Кремля.

Путин и Меркель договорились продолжить общение на данную тему.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на границе между Белоруссией и Польшей вызвала в Кремле глубокую озабоченность. Там приближается гуманитарный кризис, наблюдается проблема с тысячами людей и ожидается дальнейший рост напряженности.

Кроме того, Песков ответил на заявление польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского, который выразил мнение, что российская сторона имеет «далекоидущие цели» в вопросе потока мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Среди них — дестабилизация Евросоюза.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.