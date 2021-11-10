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Прямой потомок графа Игнатьева умер в Благовещенске после жестокого избиения

Илья Ашуров

Происшествия
Прямой потомок графа Игнатьева умер в Благовещенске после жестокого избиения
Фото: Instagram / aleksandr_fedorov11

В больнице Благовещенска скончался 57-летний подполковник в отставке Сергей Игнатьев. Он был прямым потомком графа Николая Игнатьева, который занимал пост министра внутренних дел Российской империи в 1881-1882 годах. О смерти мужчины сообщил его друг Александр Федоров.

— Печальная новость. На 58-м году жизни от нас ушел Сергей Николаевич Игнатьев. Подполковник в отставке, коренной дальневосточник, прямой потомок по линии отца графа Николая Игнатьева, чье имя носит село и аэропорт Благовещенска, — написал Федоров на своей странице в соцсети Instagram.

Также он добавил, что погибший принимал активное участие в жизни города, в частности Игнатьев помогал восстанавливать Вознесенское кладбище.

По данным Telegram-канала «112», в октябре этого года Сергей Игнатьев был жестоко избит в ходе уличной драки. После этого инцидента он попал в больницу. По факту случившегося возбудили дело по уголовной статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».

До этого сообщалось, что в столичном районе Теплый Стан предприниматель стал жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел вечером 9 ноября в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан. На мужчину напали четверо неизвестных, как только он зашел в здание. Они несколько раз ударили его по голове тяжелым предметом, а затем похитили сумку, в которой находились 1,5 миллиона рублей.

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