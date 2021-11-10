Бояков перед увольнением из МХАТа успел продлить договор с Бузовой

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Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков за день до того, как был уволен новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, успел продлить договор с певицей и актрисой Ольгой Бузовой о показе одного спектакля «Чудесный грузин». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что за исполнение роли Бэллы Шанталь Бузова должна была получить гонорар в размере 234 044 рубля.

В настоящее времяспектакль, на который у Бузовой заключен новый контракт, перенесен на неопределенный срок. По словам Владимира Кехмана, спектакль не приносит дохода. Также Кехман добавил, что для него художественный руководитель театра — Татьяна Доронина, а она вряд ли поддержит подобные эксперименты. В свою очередь Ольга Бузова призналась, что не получила деньги еще за первые два спектакля, передает ФАН.

Ранее Кехман заявил, что МХАТ не должен артистке «ни копейки». По словам гендиректора, сейчас действительно существуют два договора об исполнении будущих спектаклей, но в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан. Поэтому формально театр ничего не должен.