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Песков подтвердил договоренность Путина и Меркель о новом телефонном разговоре

Иван Юминов

Политика
Песков подтвердил договоренность Путина и Меркель о новом телефонном разговоре
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель договорились провести новый телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 10 ноября.

— Сегодня они условились продолжить контакты, — приводит слова Пескова РИА Новости.

10 ноября СМИ сообщили, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят миграционный кризис на белорусско-польской границе. Разговор, как ожидается, может состояться в течение нескольких часов.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.

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