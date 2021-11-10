Зеленский заявил о готовности к вызовам из-за кризиса на границе Белоруссии

Фото: president.gov.ua

Украина готова к вызовам из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 ноября.

— Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии, — рассказал глава государства.

Это решение, по его словам, не повлияет на порядок пересечения границы страны белорусами. Речь идет лишь о миграционных вызовах и угрозах, Украина готова к их преодолению, отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.