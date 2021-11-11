Блинкен обвинил РФ в провокациях в Донбассе и предостерег от их повторения

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Россия не должна повторить провокации в Донбассе, как она сделала в 2014 году. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

— Мы обеспокоены тем, что Россия может попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, — рассказал он.

По словам главы Госдепа, он не понимает намерений России, но знает, как она действует. Украинская сторона отличается «сдержанным» поведением.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать деэскалацию конфликта на востоке Украины и его дипломатическое урегулирование. США будут продолжать подобные встречи с украинской стороной, передают «Известия».

— Это первая встреча комиссии с 2018 года, и мы намерены сделать их более регулярными, учитывая, насколько важны эти отношения для обеих наших стран, — рассказал Блинкен.

США обеспокоены «необычной военной активностью» России у границ Донбасса и ведут консультации по этому поводу.

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что наблюдение за российскими танками в районе Ельни в Смоленской области и эскалация конфликта в Донбассе выгодны американцам, поскольку решают сразу несколько их задач.