Депутат МГД назвала меры борьбы с безработицей в Москве эффективными и своевременными
Меры борьбы с безработицей в Москве являются эффективными и применяются своевременно. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
По ее словам, уровень безработицы за 2021 год сократился в шесть раз. В настоящее время он достигает 0,5 процента.
При этом в 2020 году безработными числились 240 тысяч москвичей. В настоящее время их количество сократилось до 36,9 тысячи человек.
Гусева добавила, что в городском бюджете на предстоящий год предусмотрены средства, которые помогут бороться с безработицей в дальнейшем.
— В Москве хорошая динамика по сокращению числа безработных, работа ведется системно. Те, кто потерял работу, получают как материальную, так и нематериальную помощь, — добавила председатель комиссии.
Спикер добавила, что благодаря работе столичных властей мнение горожан о службе занятости изменилось в лучшую сторону.
Гусева заключила, что на борьбу с безработицей в бюджете Москвы на 2021 год было заложено 805 миллионов рублей, передает агентство городских новостей «Москва».
9 ноября правительство Российской Федерации приняло новый порядок регистрации на бирже труда. Теперь безработные на регулярной основе смогут вставать на учет в режиме онлайн, а все центры занятости в стране будут переходить на платформу «Работа в России».