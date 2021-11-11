Пять ДТП с 10 машинами произошло минувшей ночью на Дмитровском шоссе

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 122 Карта всех событий

Прошедшей ночью на Дмитровском шоссе в столице произошло пять аварий, в которых участвовали 10 автомобилей. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Минувшей ночью, в промежуток времени с 03:00 до 04:00 часов, на Дмитровском шоссе в районе дома 122, по направлению в область, произошло пять различных ДТП. В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД призвали водителей своевременно менять на своих автомобилях летние шины на зимние, а также выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

До этого сообщалось, что на Дмитровском шоссе прошлой ночью столкнулись 16 машин. Эту информацию в ГИБДД не подтвердили.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.