Массовое ДТП произошло на севере Москвы

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На севере Москвы из-за сколькой дороги столкнулись 16 легковых автомобилей, сообщил 11 ноября представитель экстренных служб столицы.

Столкновение произошло на Дмитровском шоссе возле МКАД, причиной массового ДТП называется скользкая дорога из-за выпавшего в столице снега. Информация о пострадавших и подробности ДТП уточняются.

— На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин, — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости.

До этого, 11 ноября, синоптики предупредили москвичей о том, что в городе в течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега.

Накануне, 10 ноября, на востоке столицы в районе развязки Ивантеевской улицы с Третьим проездом Подбельского друг в друга врезались легковой автомобиль и трамвай.

Также в тот день несколько машин столкнулись а 34-м километре Киевского шоссе.

А на севере Москвы произошла авария, в результате которой один из участвовавших в ней автомобилей перевернулся.