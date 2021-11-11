Чешское правительство официально подало в отставку

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Чешское правительство премьера Андрея Бабиша подало в отставку. Об этом в четверг, 11 ноября, глава кабмина заявил на пресс-конференции.

Днем ранее прошло организационное собрание нового парламента. Депутатами избраны представители руководящих органов страны.

— В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин, — передает слова Бабиша РИА Новости.

Он принадлежит к политическому движению АНО («Акция недовольных граждан»), которое проиграло последние выборы в нижнюю палату парламента. Новый орган сформируют представитель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала.

10 октября сообщалось, что президента Земана доставили в больницу в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

Сенат Чехии 18 октября призвал снять полномочия президента с Милоша Земана. 5 ноября глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что нет повода для лишения Земана полномочий. В этот же день член медицинского консилиума Павел Пафко озвучил диагноз президента — у него развился хронический цирроз печени.